华尔街2015年奖金池缩水 因获利大降--纽约州审计长

路透纽约3月7日 - 美国纽约州审计长周一发布的报告称，2015年华尔街奖金平均水平下降9%至146,200美元，因金融市场动荡损及纽约经纪自营商的获利。

报告称，纽约证券交易所(NYSE)会员公司的经纪自营业务，整体奖金池规模缩水6%至250亿美元。全行业年度获利下降10.5%至143亿美元。

纽约州审计长Thomas DiNapoli发表声明称，“2015年华尔街奖金和获利下滑，反映金融市场历经充满挑战的一年。”

尽管如此，该行业去年增加4,500个工作职位，目前员工数为172,400人。这是自2007-2009年金融危机以来，行业首次连续两年新增职位，但员工数仍比危机前少8%。

DiNapoli的这份报告是基于代扣税款数据，报告对纽约市证券从业人员12月至3月传统奖金季期间的奖金池作出了初估。(完)