华尔街2015年奖金池缩水 因获利大降--纽约州审计长

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月7日 - 美国纽约州审计长周一发布的报告称，2015年华尔街奖金平均水平下降9%至146,200美元，因金融市场动荡损及纽约经纪自营商的获利。
报告称，纽约证券交易所(NYSE)会员公司的经纪自营业务，整体奖金池规模缩水6%至250亿美元。全行业年度获利下降10.5%至143亿美元。
纽约州审计长Thomas DiNapoli发表声明称，“2015年华尔街奖金和获利下滑，反映金融市场历经充满挑战的一年。”
尽管如此，该行业去年增加4,500个工作职位，目前员工数为172,400人。这是自2007-2009年金融危机以来，行业首次连续两年新增职位，但员工数仍比危机前少8%。
DiNapoli的这份报告是基于代扣税款数据，报告对纽约市证券从业人员12月至3月传统奖金季期间的奖金池作出了初估。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。