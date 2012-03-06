去年华尔街奖金降近25%--纽约市预算办公室

路透纽约3月5日电(记者 Joan Gralla)---纽约市独立预算办公室(Independent Budget Office)周一估计，2011年华尔街员工的奖金减少近25%，降幅没有该行业此前预计的那麽严重，但依然可能对纽约州及纽约市的经济构成打击。

薪酬专家曾预计，证券业从业人员的奖金将减少30%-40%。

该办公室估算的奖金降幅几乎是纽约州审计长上周估算的两倍。後者表示，华尔街的奖金将减少13%，达到人均121,150美元。

独立预算办公室估计华尔街企业2011年的利润为105亿美元。路透尚未能从该办公室获得2010年的比较数据。

纽约州审计长迪纳波利(Thomas DiNapoli)上周预计，华尔街2011年的利润不会超过135亿美元，远低於2010年的276亿美元。

独立预算办公室在声明中称，华尔街预计将在2012年裁减4,300个岗位，包括奖金在内的工资将减少7.5%。

独立预算办公室的预测显示出美国证券业仍未摆脱困境。该行业目前面临更严厉的联邦法规以及交易量的减少。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。