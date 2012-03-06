去年华尔街奖金降近25%--纽约市预算办公室

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透纽约3月5日电(记者 Joan Gralla)---纽约市独立预算办公室(Independent Budget Office)周一估计，2011年华尔街员工的奖金减少近25%，降幅没有该行业此前预计的那麽严重，但依然可能对纽约州及纽约市的经济构成打击。
薪酬专家曾预计，证券业从业人员的奖金将减少30%-40%。
该办公室估算的奖金降幅几乎是纽约州审计长上周估算的两倍。後者表示，华尔街的奖金将减少13%，达到人均121,150美元。
独立预算办公室估计华尔街企业2011年的利润为105亿美元。路透尚未能从该办公室获得2010年的比较数据。
纽约州审计长迪纳波利(Thomas DiNapoli)上周预计，华尔街2011年的利润不会超过135亿美元，远低於2010年的276亿美元。
独立预算办公室在声明中称，华尔街预计将在2012年裁减4,300个岗位，包括奖金在内的工资将减少7.5%。
独立预算办公室的预测显示出美国证券业仍未摆脱困境。该行业目前面临更严厉的联邦法规以及交易量的减少。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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