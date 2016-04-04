调查：华尔街大银行维持美联储6月升息预期 料年内升息两次

路透纽约4月1日 - 周五的一项路透调查显示，华尔街大银行仍坚定维持对美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月升息的预期，并预计今年将共计升息两次，该立场与一个月之前基本一致。

尽管美国3月非农就业报告表现强劲，其中还包括薪资实现明显上涨，但经济学家并未因此改变对升息轨迹的预期。

美国3月就业岗位稳步增长而且薪资反弹，凸显经济颇具韧性。但由于全球经济增长放缓，美联储料在年内升息方面保持谨慎。

“最新就业报告的乐观程度尚不足以改变(美联储主席)叶伦的鸽派倾向，”德意志银行汇市研究全球联席主管Alan Ruskin称。

路透调查的16家直接与美联储交易的初级市场交易商中，有10家预估联邦基金利率将升至与6月底升息相符的水平。

根据此项调查，初级市场交易商的预估中值为，年底联邦基金利率为0.875%，意味着今年有两次升息，这与3月的路透调查结果一样。(完)