调查：华尔街大银行维持美联储6月升息预期 料年内升息两次

惠普企业将收购云软件公司SimpliVity
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) 周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
路透纽约4月1日 - 周五的一项路透调查显示，华尔街大银行仍坚定维持对美国联邦储备委员会(美联储/FED)在6月升息的预期，并预计今年将共计升息两次，该立场与一个月之前基本一致。
尽管美国3月非农就业报告表现强劲，其中还包括薪资实现明显上涨，但经济学家并未因此改变对升息轨迹的预期。
美国3月就业岗位稳步增长而且薪资反弹，凸显经济颇具韧性。但由于全球经济增长放缓，美联储料在年内升息方面保持谨慎。
“最新就业报告的乐观程度尚不足以改变(美联储主席)叶伦的鸽派倾向，”德意志银行汇市研究全球联席主管Alan Ruskin称。
路透调查的16家直接与美联储交易的初级市场交易商中，有10家预估联邦基金利率将升至与6月底升息相符的水平。
根据此项调查，初级市场交易商的预估中值为，年底联邦基金利率为0.875%，意味着今年有两次升息，这与3月的路透调查结果一样。(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
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路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。