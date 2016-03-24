市场热谈：更多华尔街银行与机构投资者青睐空头支票收购公司

图为美国纽交所外的华尔街路标。 REUTERS/Carlo Allegri

路透3月24日 - 越来越多的华尔街银行与机构投资者目光转向空头支票收购公司，以获得更好的收益。以前这是美国首次公开发行(IPO)市场中一个不起眼的角落，只有为数很少的承销商和对冲基金参与。

这些空头支票收购公司被称为“特殊目的收购公司(SPAC)”，他们没有资产，但可以动用IPO所筹资金以及银行融资来收购其它公司，并通过改善运营来提高被收购公司的价值。被SPAC收购的公司然后公开上市，不必经过IPO程序。

由于结构复杂和存在投资风险，SPAC向来难以吸引到长期投资者。对冲基金和其它投机性投资者对其倒是很感兴趣，他们入股SPAC只是为了利用这种结构的低效率特点。

但相关规章的调整完善，以及拥有并购经验的新一批产业资深人士的加入，正在逐步使SPAC成为主流。

高盛(GS.N)今年迄今成功完成的最大一宗IPO项目，既不是炙手可热的科技业初创公司，也不是规模高达数十亿美元的杠杆收购，而是一家专注于能源领域的SPAC：Silver Run Acquisition Corp SRAQU.O。这家SPAC上月进行了4.5亿美元的IPO，筹资额比最初计划规模高出5,000万美元。

高盛担任承销商，这是其成功安排上市的第一个SPAC。其它承销商还有德意志银行(DBKGn.DE)和花旗集团(C.N)，他们从事SPAC业务已经超过10年。

路透本周报导，私募股权沙场老将Chinh Chu去年结束了在黑石集团(Blackstone Group LP)(BX.N)的25年职场生涯，他正准备发起一档10亿美元的SPAC，且正与花旗集团、美国银行(BAC.N)及瑞士信贷(CSGN.S)等业者就首次公开发行(IPO)进行合作。

根据两名熟悉事况消息人士说法，另一SPAC计画进行3亿美元的IPO，由地产大亨及特朗普(Donald Trump/川普)支持者Thomas Barrack主办的Colony Global Acquisition Corp CCACU.O，料将指名美国银行、摩根大通(JPM.N)以及巴克莱(BARC.L)等业者承销，先前已经公布的另一家承销商则为瑞士信贷。这将是巴克莱自2007年以来首度办理美国本土的SPAC IPO，也将是摩根大通2008年以来首次。Colony的代表及相关银行拒绝置评。

“该产品流行度上升，我们开始见到更多银行对此产品有兴趣，”律师事务所Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP资本市场合伙人Gregg Noel表示。

整体而言，美国今年至今IPO数量减少93%，总计3.17亿美元，因股市震荡使许多企业暂停上市。不过根据汤森路透编制的数据，同时期SPAC的IPO数量增加26%至6.19亿美元。

这是因为SPAC的IPO案件比较不受市场不安影响，因为这些SPAC没有需要烦恼的既有业务。投资人可以揣测这些SPAC将会收购的公司，但初期而言SPAC的价值仅局限于其所筹得的资金。

关于Silver Run的投资人群体，目前尚无公开资料，但熟悉该IPO的消息人士指出，这些投资人可能包括传统的石油天然气投资人，以及长线机构投资人。其他近期IPO方面，则已经有投资人群体资料，当中显示这些SPAC投资人基础仅缓慢扩增。

私募股权业者TPG Capital LP的SPAC--Pace Holdings Corp (PACEU.O)于去年筹得4.5亿美元后公开上市，根据Symmetric整理的有价证券申报，该SPAC吸引Janus Capital Management LLC加入。Wilber Ross的4.35亿WL Ross Holding Corp WLHR.O吸引MFS Investment Management、TD Asset Management Inc以及Wellington Management参与。

这些投资公司并未回覆置评要求或拒绝置评。

**结构性变化**

一般而言，如果投资人不认同某个收购计划，SPAC允许投资人以IPO价格卖回普通股。这会影响SPAC以股权募资支应潜在收购案所需资金的能力。

为了克服这点，Chu与他的SPAC合伙人William Foley，设法在IPO之前吸引一些基石投资人加入。William Foley是美国产权保险服务公司Fidelity National Financial Inc (FNF.N)的董事长。

这些基石投资人承诺，如果不认同某个收购计划，也不会赎回资金，因此这家SPAC得以拥有更多资金保障，能够争取收购它相中的企业。

投行人士及SPAC参与人士指出，SPAC经理人推动的其他结构性调整，包括改善有关潜在收购案的信息披露。

“我们成功推动了结构上的改良，因此现在吸引了知名投资者及更好的交易，而这又会吸引优质投资者注意，”德意志银行的美洲股权资本市场部门负责人Jeff Bunzel指出。

更多擅长发现及安排收购机会的私募股权公司高层人士，也纷纷成立SPAC，企图使收购业务多元化。

“经过几年后，(私募股权)投资人就会要求你实现收益...你有点被迫要很快脱手出售。如果是SPAC，我们的投资人可以各自决定何时要出售他们的持股，而我也不会必须清掉我的部位，”WL Ross Holdings创办人Wilbur Ross指出。WL Ross Holdings本周宣布，以大约16亿美元代价，收购美国化学品供应商Nexeo Solutions Holdings LLC。

**记录良莠不齐**

可以肯定的是，对银行和投资者而言，SPAC引起的历史性风险中有许多依然存在。

据数据提供商SPAC Analytics，2003年以来完成并购的130家SPAC中，平均年回报为亏损15.3%，Russell 2000指数同期年化回报为4.5%。

据Cantor Fitzgerald，仍有31家美国SPAC寻找交易机会，其中一些公司如今面临两年期限，IPO筹集的资金要么用来投资、要么返还投资者。

对银行来说，在完成并购时，约有一半收费是在SPAC进行IPO之后才支付。即便发现了有吸引力的并购目标，SPAC股东也可能否决交易。

据汤森路透数据，德意志银行和花旗银行都有大量的SPAC实战案例，自2006年以来，他们每年拿走SPAC企业IPO收益的40-80%。

但其他银行也充实他们的SPAC队伍。比如，今年稍早，瑞银从德银挖角SPAC经验丰富的Jeff Mortara。去年，瑞士信贷也将德意志银行的SPAC业者Niron Stabinsky招至麾下。

其他规模较小的投资银行业也有SPAC业务，包括Cantor Fitzgerald & Co、EarlyBird Capital和i-Bankers Securities。(完)