削减奖金或成华尔街“新常态”

路透波士顿1月17日 - 在过去几天，全球各大银行以罕见的热情纷纷削减奖金。

摩根大通(JPM.N)首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)2012年奖金被砍掉一半，尽管摩根大通2012年获利创纪录新高。

一向出手阔绰的高盛(GS.N)只向37%的雇员发放奖金。这也是自这家华尔街企业1999年上市以来发放比例倒数第二。

本周早些时候，消息人士称，巴克莱银行(BARC.L) 和德意志银行(DBKGn.DE)计划将银行家的奖金最高削减20%，而摩根士丹利(MS.N) 则推迟发放高收入雇员的奖金。

摩根士丹利的银行家和交易员周四从上司那里直接获知消息。

华尔街的雇员们或许不得不慢慢适应这种情况。投资者和分析师认为，华尔街奖金的减少将持续一段时间，因各公司面临史无前例的挑战，有些甚至迫使他们重新思考该如何运营。新的监管法规使华尔街的很多企业盈利减少，有时甚至不可能盈利。

由于过去几年大量工作岗位被裁，银行家和交易员很难要求获得更多奖金。有些银行甚至用自动化系统取代了债券交易等领域的员工。

西京投资管理(Atlantis Investment Management)首席投资战略家Michael Cohn表示：“我讨厌这个词，但我认为他们目前的奖金水平会成为新常态。世界不会很快回到原来的轨道。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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