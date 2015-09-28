焦点：华尔街预感到第三季企业获利可能较为黯淡

图为美国纽约证交所外的美国国旗和华尔街路标。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约9月25日 - 华尔街投资者已经预感到，美国企业季度获利可能较为黯淡，短期内不会有什么改善。

分析师一直在调降第三季乃至以后的企业获利预估。如果实际情况真如预期，那么已经升得很高的股价可能愈显昂贵，股市投资者或将更加惊疑不定。

根据汤森路透数据显示，目前的预估认为，标准普尔500指数成份股的第三季获利料较上年同期下滑3.9%，且由于油价下跌、美元升值和全球需求疲弱，标普分项指数中有半数料公布获利下降。

对于未来几个季度的预期也同样下降。

让股市投资者感到不安的更进一步理由是，尽管市场近期出现抛售，但市盈率仍然历史水平。投资者倾向于付更高的价格购买那些显示获利和营收具有成长性的个股。

这样的疲弱预估让一些策略师谈论起“获利衰退”，也就是获利连续两个季度下降。与此对照的是经济衰退，指国内生产总值(GDP)连续两个季度下滑。

“获利衰退不是好事。我不在乎经济状况或其他因素，”Fiduciary Trust首席投资官Michael Mullaney表示。

标准普尔500指数较5月21日收盘高位下跌约9%，因担忧中国经济放缓对全球需求的拖累，以及利率前景不确定。获利展望处于低位带来进一步拖累。

中国需求前景疲弱亦打压大宗商品价格，尤其是铜价。

卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)本周下调2015年营收预估，并宣布最多裁员1万人，加入因矿业和能源业下行而陷入困境的美国大型工业企业行列。Pier 1 Imports (PIR.N)亦于本周调降全年获利预估，而Bed Bath & Beyond (BBBY.O)第三季财测低于分析师预期。

“我们继续努力解决因库存高企带来的短期问题，而且基于上半年趋势对业务持更加谨慎和慎重的看法，”Pier 1首席财务官Jeffrey Boyer在财报中表示。

另一方面，较早公布第三季业绩的公司中，耐克(耐吉,Nike)(NKE.N)股价触及纪录高位，因周四晚间公布乐观的获利报告。

汤森路透数据显示，标普500指数成分企业中，对第三季前景看法负面与看法正面的企业数量之比为3.2:1，高于长期均值2.7:1。

“当所有信号都不怎么向好时，怎样才能推动市场走高呢？”亚特兰大Synovus Trust公司的投资组合经理Daniel Morgan称。他指出企业获利增长是市场推动力之一。

的确，绝大部分公司的实际财报数字通常超过财测。

“获利周期的这个阶段就预估而言通常是低点，”汤森路透资深研究分析师Greg Harrison表示。2015年前两季，企业公布财报前分析师估计标普500指数企业整体获利下滑，但实际上两个季度均勉强实现增长。

过去两周，分析师下调第三季获利预估大约0.3个百分点。今年前两季，分析师都没有在季末最后两周调整获利预期。

企业从低迷营收中挤出获利的状况可能暂告一段落。第三季企业营收料较上年同期下降3.2%，这是2011年第二季以来营收预期降幅首次小于获利降幅。企业过去一直通过回购自身股票从而减少股票数量，来提高每股盈余(EPS)，本季也可能会如此。

**股票还是贵**

尽管近期遭遇抛售，但从某些指标来看股票还是太贵。根据未来12个月的获利预期，标准普尔500指数的市盈率约为16倍，低于年内高点17.8，但高于历史均值15。该指数必须降至约1,800点，其估值才能回到长期区间。该指数上周五收于1,931.34点。

此外，标准普尔500指数的预期市盈率和历史市盈率越来越接近，这是表明增长预期下降的又一迹象。汤森路透数据显示，其历史市盈率约为16.5倍；上年同期，预期市盈率也为16倍，但历史市盈率为17.6倍。

上次出现两指标趋近是在2009年，当时企业在金融危机爆发后获利下降。

企业第三季获利料下降3.9%，远超过7月1日预计的0.4%的降幅。这将是2009年第三季以来标准普尔500指数成分股首次季度获利下降。

下调后的第三季预期：link.reuters.com/quw65w

标准普尔500指数基于未来12个月获利预期的市盈率：link.reuters.com/jyt65w

预计第三季能源股对该指数成分股获利预估拖累最大，该行业获利降幅料为64.7%。剔除能源股影响，该指数成分股第三季获利料增长3.7%。

对大宗商品敏感的材料企业获利预计降13.8%，工业企业获利料降3.6%。(完)