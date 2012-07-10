华尔街高管称不当行为是成功关键--调查

路透7月10日电---如果让古希腊哲学家第欧根尼现在打着灯笼去寻找一个诚实的人，一项关於华尔街高管职场行为的调查显示，他或许得到其他地方寻觅了。

律所Labaton Sucharow周二公布的一份调查显示， 有四分之一的华尔街高管认为，不当行为是成功的关键。

在对英美两国500名金融业高管的调查中，有26%的受访者表示，他们发现过或本身有第一手的职场不当行为，而有24%的人表示，他们认为金融服务从业人士或许需要采取一些不道德或非法行为，以获取成功。

Labaton Sucharow的调查显示，16%的的受访者表示，如果能侥幸得手，他们会进行内部交易。30%的受访者表示，他们的酬金方案使他们不得不以牺牲道德标准或违法为代价。

Labaton Sucharow的合伙人兼主席乔丹(Thomas Jordan)在声明中表示：“当不当行为成为家常便饭，并被金融服务从业人士所接受，我们整个金融体制的信誉便岌岌可危。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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