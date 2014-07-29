华尔街勉力遵守美对俄制裁新规 但措辞模糊留下犯错空间

路透圣路易斯7月28日 - 美国大型银行和证券公司正勉力遵守美国对俄罗斯能源和金融业关键领域的制裁新规。也有部分华尔街人士抱怨说政府指令措辞太过模糊，留下了犯错的空间。

7月16日，美国总统奥巴马宣布对俄罗斯实施最新制裁，施压俄方停止对乌克兰分离分子提供支持。该制裁涉及Rosneft、Novatek俄罗斯油气巨头等，旨在提高俄方金融成本。

但部分美国的银行和经纪商-交易商的合规官员表示，财政部外国资产管控办公室(OFAC)的这些制裁新规并不够明确。某些情况下，这会导致金融机构自行揣测合规方式。他们担心容易遭到美国监管当局的处罚。

这种揣测局面可能在未来更加严重。白宫周一表示，将和欧洲一起在本周出台对俄的经济制裁新措施。

OFAC在发布制裁措施后，与数以百计的金融服务业专业人士举行了电话会议，以回复大家关心的问题。两位与会消息人士表示，虽然会上澄清了一些问题，但仍有一些悬而未决。(完)

(编译 朱晓军；审校 李爽)

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