沃尔玛反腐评估涉及巴西和中国市场

路透华盛顿6月12日电(记者 Aruna Viswanatha)---根据调查沃尔玛公司的美国议员信函，沃尔玛(WMT.N)的律师在一项评估中将巴西、中国、印度和南非与墨西哥一并列为腐败风险最高的地区。

律师称，他们首先审核了沃尔玛在墨西哥、巴西和中国市场的运营政策，随後建议公司将评估范围扩大至印度和南非。根据议员的说法，沃尔玛的律师将上述五个国家视为腐败风险最大的地区。

沃尔玛承认正在调查涉及墨西哥市场运营的行贿指控，并表示自2011年3月开始了全球反腐败合规评估活动，但并未提供评估细节。

信函显示，沃尔玛还在其他国家评估其反腐败政策。

这封信出自民主党议员埃里耶·卡明斯(Elijah Cummings)和亨利·韦克斯曼(Henry Waxman)之手。

信函称，评估促使沃尔玛对其反腐败计划作出修改，其中包括将腐败指控上报至公司高层和董事会审计委员会的新程序。

卡明斯和韦克斯曼周二要求沃尔玛提供有关评估和建议的文件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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