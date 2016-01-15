沃尔玛进行业务重组 关停约60家巴西门店--消息

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透芝加哥/圣保罗1月14日 - 据知情人士称，零售业巨擘沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)在重要海外市场巴西展开业务重组，关闭该国境内大约60家店面，占巴西市场店面数量的逾10%。
沃尔玛上月表示，将在巴西关闭“业绩不佳”的门店，占其巴西业务的5%，不过并没有确切指出包括多少家门店。据巴西报纸Valor Economico在12月报导称，有30家门店将被关闭。
据知情人士称，在过去几周沃尔玛已经关闭了约60家店面。这位匿名的消息人士表示，关闭的多是小规模店面。
据沃尔玛网站，其在巴西有558家店面。
沃尔玛周四谢绝置评。(完)
(编译 孙茉莉 审校 王颖)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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