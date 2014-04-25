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职场管理 | 2014年 4月 25日 星期五 12:25 BJT

沃尔玛中国区高层异动 现任首席营运官升任中国区总裁

路透上海4月25日 - 美国零售商沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)已选定中国区新任总裁人选。沃尔玛虽为全球最大零售商，但在中国面临当地对手的激烈竞争。

现任中国首席营运官柯俊贤(Sean Clarke)将自6月1日起担任中国区总裁。现任中国区总裁高福澜(Greg Foran)将升任亚洲区总裁。

柯俊贤在沃尔玛任职已有15年，最近这两年在中国负责物流、采购、行销等重任。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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