沃尔玛中国将加大食品安全管理投入

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京6月17日 - 沃尔玛(WMT.N)周二称，2013、2014和2015年在中国将总共投入3亿元强化食品安全管理，这远高于之前宣布的1亿元。
沃尔玛还将加强肉制品的DNA检测以及供应商检查，并利用流动实验室对更多门店进行检测。
今年早些时候，沃尔玛门店销售的“五香驴肉”中检出狐狸肉成分，这令沃尔玛食品安全遭到抨击。
当时担任沃尔玛中国首席执行官的高福澜（Greg Foran）称，这对沃尔玛加大在供应商管理方面的投资是一个很好的提醒。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。