沃尔玛中国将加大食品安全管理投入

路透北京6月17日 - 沃尔玛(WMT.N)周二称，2013、2014和2015年在中国将总共投入3亿元强化食品安全管理，这远高于之前宣布的1亿元。

沃尔玛还将加强肉制品的DNA检测以及供应商检查，并利用流动实验室对更多门店进行检测。

今年早些时候，沃尔玛门店销售的“五香驴肉”中检出狐狸肉成分，这令沃尔玛食品安全遭到抨击。

当时担任沃尔玛中国首席执行官的高福澜（Greg Foran）称，这对沃尔玛加大在供应商管理方面的投资是一个很好的提醒。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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