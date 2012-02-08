沃尔玛任命高福澜为中国区总裁兼CEO

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海/香港2月7日电（记者 Melanie Lee/Donny Kwok）---沃尔玛已任命行业资深人士高福澜（Greg Foran）担任中国区总裁兼执行长，掌舵对其具有战略意义的中国区业务。
高福澜的任命给沃尔玛中国区高层换血画上句点。受一系列食品丑闻影响，沃尔玛中国区高层频频调整，其中去年发生的猪肉价签丑闻，导致沃尔玛一度关闭华中的十多家门店。
高福澜去年10月加盟沃尔玛，之前就职于澳大利亚零售商Woolworths(WOW.AX)，拥有很长时间的从业经验，他将接替去年10月辞职的陈耀昌（Ed Chan）。
沃尔玛中国区业务眼下面临本土及其他全球竞争对手的竞争压力，而高福澜却是中国市场的新手，一些分析人士质疑该任命是否明智。
中国市场研究集团（China Market Research Group）资深分析师James Roy称：“这位新的被任命者（高福澜）在华经验似乎相对较少。”
“我认为，对许多美国和外国企业而言，他们需要一位来自内部、同时还了解公司文化的人（来管理中国业务），在这一点和中国的经营环境间取得平衡十分重要。”
沃尔玛周二发布声明称，高福澜目前担任Walmart International高级副总裁，他将在3月1日出任新职务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。