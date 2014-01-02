沃尔玛在中国召回造假“五香驴肉”

路透上海1月2日（记者 Adam Jourdan） -沃尔玛(WMT.N)称，已召回在其中国一些门店销售的驴肉产品，因监管部门检出其中含有其他肉类的DNA。

沃尔玛周三在其官方微博称，将对购买了涉嫌造假“五香驴肉”产品的顾客予以合理补偿，并将积极配合工商及食药监部门对此事的进一步调查。之前山东食药监部门称，该产品中检出了狐狸肉成分。

此次丑闻可能影响沃尔玛在中国的声誉，沃尔玛计划未来数年在中国新增110家门店。

中国市场研究集团（CMR）董事总经理雷小山（ShaunRein）称：“这对于沃尔玛品牌是又一打击，意味着富裕消费者将开始失去对其品牌的信任。”

驴肉在中国一些地区颇受欢迎，不过在整体肉类消费中所占的比例仍较低。

沃尔玛表示，已成立了专门的工作小组，对此事进行快速的调查。

沃尔玛中国总裁兼首席执行官高福澜（GregForan）说：“我们对整件事深感歉意。这（对我们）是深刻的教训，我们必须继续加大在供应商管理方面的投资。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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