沃尔玛在中国召回造假“五香驴肉”

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透上海1月2日（记者 Adam Jourdan） -沃尔玛(WMT.N)称，已召回在其中国一些门店销售的驴肉产品，因监管部门检出其中含有其他肉类的DNA。
沃尔玛周三在其官方微博称，将对购买了涉嫌造假“五香驴肉”产品的顾客予以合理补偿，并将积极配合工商及食药监部门对此事的进一步调查。之前山东食药监部门称，该产品中检出了狐狸肉成分。
此次丑闻可能影响沃尔玛在中国的声誉，沃尔玛计划未来数年在中国新增110家门店。
中国市场研究集团（CMR）董事总经理雷小山（ShaunRein）称：“这对于沃尔玛品牌是又一打击，意味着富裕消费者将开始失去对其品牌的信任。”
驴肉在中国一些地区颇受欢迎，不过在整体肉类消费中所占的比例仍较低。
沃尔玛表示，已成立了专门的工作小组，对此事进行快速的调查。
沃尔玛中国总裁兼首席执行官高福澜（GregForan）说：“我们对整件事深感歉意。这（对我们）是深刻的教训，我们必须继续加大在供应商管理方面的投资。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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