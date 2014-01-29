沃尔玛中国升级供应商合规流程

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透香港1月29日 -美国零售巨擘沃尔玛(WMT.N)周三称将在中国升级供应商合规流程，要求供应商提供更多证明文件，并采用一计算机支持的信息系统帮助供应商上传所有所需法律文件。
上周中国中央电视台（CCTV）批评沃尔玛质量控制流程，指责其对一些利润率较高的产品进行“特批”进店销售。
沃尔玛声明中称“将进一步确保在产品进店销售之前已获得产品相关证照及其它所需文件”。
其中包括检查商品标签，且能够准确反映产品成分；要求单品具有相关政府检测报告；相关产品需具备中国强制性产品认证；从供应商或生产商处取得所售商品的样品或图片；要求供应商提供产品生产商的各类许可证；核对供应商所供产品声称的信息的真实性，如“有机”和“世界知名品牌”等；要求生产商提供政府核准的商品条码系统成员证书以及要求供应商提供所需知识产权文件。
沃尔玛称：“这一过程每年需要搜集、组织、整理和存档超过100万份文件。沃尔玛中国已经投资建立了一个能够使供应商上传所有所需法律文件、由计算机支持的信息系统。该系统从2013年9月开始试运行，现在已经可以广泛应用于整个供应链。”（完）
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路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。