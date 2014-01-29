沃尔玛中国升级供应商合规流程

路透香港1月29日 -美国零售巨擘沃尔玛(WMT.N)周三称将在中国升级供应商合规流程，要求供应商提供更多证明文件，并采用一计算机支持的信息系统帮助供应商上传所有所需法律文件。

其中包括检查商品标签，且能够准确反映产品成分；要求单品具有相关政府检测报告；相关产品需具备中国强制性产品认证；从供应商或生产商处取得所售商品的样品或图片；要求供应商提供产品生产商的各类许可证；核对供应商所供产品声称的信息的真实性，如“有机”和“世界知名品牌”等；要求生产商提供政府核准的商品条码系统成员证书以及要求供应商提供所需知识产权文件。