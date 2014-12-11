沃尔玛称2011年已发现销售和库存问题并加强合规措施（更新版）

（新增沃尔玛的声明及背景）

路透12月11日 - 全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)称，2011年已经发现中国业务存在价格和库存差异问题，并自此加强了在中国市场的合规政策。

沃尔玛发言人Raymond Bracy周四发布声明称，上述问题对公司运营并无重大影响。

沃尔玛在有外部律师和会计师介入情况下实施了广泛的调查，之后实施了“规范行动计划”。Bracy在声明中指出，公司对领导层做了调整并采取了纪律处分。声明并未提供细节。

据彭博周三报导，沃尔玛曾使用有问题的会计方法和未经许可的销售方式，让其中国零售业务看起来表现更好。

彭博引述了沃尔玛的内部文件，并采访了该公司的员工。上述报导称，沃尔玛采取的销售做法包括向其他零售商进行批发，以及在账面上虚报并未发生的销售，以让业务表现看起来较好，即便实际上零售交易放缓且商品库存积压。

Bracy在声明中指出，在发展中国家市场，批发销售是常见行为，这占沃尔玛在华业务的相当一部分。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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