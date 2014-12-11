沃尔玛称2011年已发现销售和库存问题并加强合规措施（更新版）

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
（新增沃尔玛的声明及背景）
路透12月11日 - 全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)称，2011年已经发现中国业务存在价格和库存差异问题，并自此加强了在中国市场的合规政策。
沃尔玛发言人Raymond Bracy周四发布声明称，上述问题对公司运营并无重大影响。
沃尔玛在有外部律师和会计师介入情况下实施了广泛的调查，之后实施了“规范行动计划”。Bracy在声明中指出，公司对领导层做了调整并采取了纪律处分。声明并未提供细节。
据彭博周三报导，沃尔玛曾使用有问题的会计方法和未经许可的销售方式，让其中国零售业务看起来表现更好。
彭博引述了沃尔玛的内部文件，并采访了该公司的员工。上述报导称，沃尔玛采取的销售做法包括向其他零售商进行批发，以及在账面上虚报并未发生的销售，以让业务表现看起来较好，即便实际上零售交易放缓且商品库存积压。
Bracy在声明中指出，在发展中国家市场，批发销售是常见行为，这占沃尔玛在华业务的相当一部分。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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