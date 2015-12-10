沃尔玛进口中国货 让美国2001-2013年流失40万就业--智库

2015年6月4日在阿肯色州拍到的图片。 REUTERS/Rick Wilking

路透12月9日 - 美国非营利智库--经济政策研究所(Economic Policy Institute，EPI)发布报告称，沃尔玛(WMT.N)从中国进口商品，导致2001年至2013年间美国流失逾40万个就业岗位。

EPI在周三发布的报告中称，在同期美国对中国增加的商品贸易逆差中，有15.3%来自沃尔玛。

EPI表示，截至2013年的12年内，美国对中国商品贸易逆差增加近三倍，至3,242亿美元，其中沃尔玛带来的逆差就有481亿美元。

EPI还称，沃尔玛增加采购美国制造的商品的计划，创造出来的实际制造业就业岗位非常少。

沃尔玛反驳称EPI的分析“有缺陷”，并称该公司通过供应链、物流和分销等业务领域增加了就业。

沃尔玛还引述波士顿咨询公司(BCG)的报告称，截至2023年，该公司的美国制造计划将在美国创造约100万个新就业岗位，其中直接催生的就业将有大概25万个。

EPI表示，未来10年，美国贸易逆差扩大以及沃尔玛增加进口导致的制造业就业减少，将超过该公司创造的就业数量。

沃尔玛2013年时曾表示，到2023年，对美国制造的商品采购将增加500亿美元，总额达到2,500亿美元。

沃尔玛周三收低0.8%至59.13美元。(完)