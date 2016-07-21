（修正）独家：中美沃尔玛工人组织罕见进行跨境合作 对抗工时及低薪问题(7月18日)

（标题修正为“中美沃尔玛工人组织”，原为“中美沃尔玛工人”）

路透芝加哥7月18日 - 美国的沃尔玛工人组织--OUR Walmart极为罕见地与中国一沃尔玛工人团体合作，对抗公司调整工时安排和低薪问题。

OUR Walmart和沃尔玛中国工人联合会(WCWA)告诉路透，上个月双方使用Skype网络电话，通过翻译讨论了最近在中国罢工的策略。

“他们寻求我们的支持，”OUR Walmart负责人Cantare Davunt表示，她参加了Skype电话会议。

OUR Walmart希望与沃尔玛中国工人联合会保持合作，并认为这样的合作可以提升沃尔玛全球工人的影响力。

“我们可以藉此在一些问题上对沃尔玛共同施压，”OUR Walmart联合主管Dan Schlademan表示。

沃尔玛拒绝对中美两国工人组织的合作置评，不过该公司确实处理了在中国的工时争议。

Schlademan称，美国和中国的工人组织正在商讨联合行动策略，以处理两国工人皆面对的挑战，其中包括工时制度的变化。

加州大学圣塔芭芭拉分校工作、劳工和民主研究中心负责人Nelson Lichtenstein表示，此类国际协作实属罕见，尤其在中国。

“美国大型工会多年来对全球一些地方的工人运动提供了支持，但中国不在其中，所以这次是不同寻常的，”他说道。

这次罢工的起因是沃尔玛向中国员工引进了新的工时制度，沃尔玛中国工人联合会质疑这会降低员工的加班工资。

罢工于7月第一周结束，两名分属不同门店的罢工员工称，沃尔玛门店经理对罢工员工表示，将考虑员工的问题并在一周内作出回应。(完)