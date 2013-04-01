沃尔玛今年计划在中国新开30家店

路透上海4月1日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)中国公司周一宣布,公司在去年改造31家中国门店的基础上,今年将投入近5亿元人民币，升级改造全国50家门店，给客户带来更好的购物体验.公司预计今年将在中国新开30家左右门店.

公司新闻稿还表示,沃尔玛将投资建设更多物流配送中心,例如位于武汉新建的物流配送中心将有助于加强物流配送网络的完善;同时进一步增强深圳和广州的冷库处理能力，将有助于提高顾客服务水平、加强食品安全和质量、以及降低成本。

新闻稿引述沃尔玛中国总裁兼首席执行官高福澜(Greg Foran)表示，“中国是沃尔玛公司重要的战略市场之一。沃尔玛继续升级在中国的运营管理，投资建设更多门店和物流配送中心，进一步夯实业务基础，为未来在中国长远的发展奠定良好的基础。”

他还表示，“我们将不断提升运营效率降低成本，降低价格把实惠回馈给消费者。我们坚定不移地投资中国市场，未来三年计划开设超过100多家新店。”

沃尔玛于1996年进入中国市场，在深圳开设了第一家商店；沃尔玛全球采购办公室于2002年设立于深圳。目前沃尔玛在中国经营多种业态，包括购物广场、山姆会员商店、社区店。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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