美国检方针对沃尔玛的调查未发现多少在中国行贿的证据--彭博

路透3月18日 - 据彭博新闻报道，美国检方针对沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)在全球行贿的指控所展开的调查，并未发现多少表明其在中国有行贿行为的证据。

据彭博援引知情人士的话报道称，对该公司前高层主管及中国业务相关人员进行调查的人士，在过去数月受制于中国的法律不允许某些信息在国外披露。

报道称，美国检方可能仅会选择由美国证券交易委员会(SEC)对该公司实施民事处罚，而非提起刑事诉讼。

多年来美国司法部一直在调查沃尔玛在中国、巴西、印度和墨西哥等海外市场可能存在不当行为一事。

据华尔街日报(WSJ)11月报道，调查并未发现多少该公司在墨西哥的重大不当行为，但却发现了其在巴西可能的不当行为相关证据。

彭博称，调查或在今年年底前完成。

沃尔玛发言人士Greg Hitt在给路透的电子邮件声明中称，该公司全面配合政府，但无法就进展进一步发表评论。(完)