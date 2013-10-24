沃尔玛到2016年在华增开110家新店

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但持续需求带来支撑
路透新加坡4月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至每吨79.45美元，较前一交易日触及的五周高位下跌5.2%，但持续的市场需求带来支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月23日 - 全球最大的零售商沃尔玛公司 将扩大在华业务，希冀能提升放缓的零售业务盈利率。
周四沃尔玛宣布，2014-2016年间将在中国增开110家新店，而今年沃尔玛开设的新店已有30家。
沃尔玛中国首席执行官高福澜（Greg Foran）称，沃尔玛已经关闭了11家业绩不佳的老店，接下来的18个月内计划再关闭另外15-30家老店，他称这属于公司的合理化部署。
沃尔玛面对着严峻的全球经济形势，而其在中国的零售业务也发生着根本的转变，比如年销售增长放缓，消费者转向网上购物。
沃尔玛希望通过电子商务渠道在中国的零售市场上获取利润。贝恩咨询公司（Bain & Co.）预计中国电商市场2012-2015年的复合年增长率将为32%。
沃尔玛首席执行官麦道克（Mike Duke）表示，沃尔玛今年上半年的电子渠道业务增长了约30%，公司也在配合中国政府促进新兴中产阶层和城市化发展的策略。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。