沃尔玛到2016年在华增开110家新店

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月23日 - 全球最大的零售商沃尔玛公司 将扩大在华业务，希冀能提升放缓的零售业务盈利率。

周四沃尔玛宣布，2014-2016年间将在中国增开110家新店，而今年沃尔玛开设的新店已有30家。

沃尔玛中国首席执行官高福澜（Greg Foran）称，沃尔玛已经关闭了11家业绩不佳的老店，接下来的18个月内计划再关闭另外15-30家老店，他称这属于公司的合理化部署。

沃尔玛面对着严峻的全球经济形势，而其在中国的零售业务也发生着根本的转变，比如年销售增长放缓，消费者转向网上购物。

沃尔玛希望通过电子商务渠道在中国的零售市场上获取利润。贝恩咨询公司（Bain & Co.）预计中国电商市场2012-2015年的复合年增长率将为32%。

沃尔玛首席执行官麦道克（Mike Duke）表示，沃尔玛今年上半年的电子渠道业务增长了约30%，公司也在配合中国政府促进新兴中产阶层和城市化发展的策略。（完）