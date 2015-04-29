沃尔玛将于2017年前在中国开设115家新店

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京4月29日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)执行长周三表示，2017年前将在中国开设115家新店，且今年将升级50家店面。
“中国是沃尔玛的一个主要战略市场。未来三年我们将在中国的各项业务增加投资，”执行长Doug McMillon在周三的新闻发布会上表示。
该公司称，将于2015-2017年在中国开设115家新店，落户城市包括上海、深圳和武汉等地，并计划今年投资逾3.7亿元人民币(5,964万美元)，对超过50家店面进行改造。
这家美国零售巨头正在调整中国业务策略，以扭转成长放缓势头，关闭表现不佳店铺，并通过一号店平台侧重发展快速成长的购物网站业务。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫/徐文焰)
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