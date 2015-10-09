沃尔玛称华润转让21家双方合资公司股权不影响其中国业务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月9日 - 在华润集团一次性挂牌转让其与美国零售巨擘沃尔玛(WMT.N)的21家中国合资公司股权及相关债权后，沃尔玛中国公司周五表态称，此次转让不会影响其中国业务，也不会影响中国业务未来的发展。
沃尔玛在回复路透的邮件中称，公司完全尊重合作伙伴华润集团所作的投资决定。沃尔玛将会严格遵守法律法规，落实公司治理和内部控制，并开展业务合作。
华润集团旗下华润深国投投资公司拟以合计33.35亿元人民币的挂牌价格，在上海联合产权交易所挂牌转让所持20家沃尔玛合资公司每家35%股权和东莞沃尔玛百货公司25%股权，以及相关债权。其中最大一笔为沃尔玛深国投百货公司35%股权以及转让方对该公司的4.48亿元债权，挂牌价为25.694亿元。
这21家公司，除东莞沃尔玛百货公司外，其余均是沃尔玛中国投资公司占65%股权，华润深国投投资占35%股权。根据转让方要求，意向受让方须一并受让全部21家沃尔玛股权项目，受让方需为按中国法律设立的公司制企业，转让价款一次性支付。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。