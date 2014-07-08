美国就业形势反弹并未带动消费者支出--沃尔玛高层

路透美国阿肯色州本顿维尔7月7日 - 沃尔玛美国总裁兼执行长Bill Simon周一称，美国雇主有可能再次展开招聘，但就业市场复苏没有给予普通消费者足够信心去增加支出。

Simon在沃尔玛总部接受路透访问时说：“如今要看到我们的业务好转真的不容易。”

他补充说：“我们现在的状况是，情况没有好转，但也没有变坏--至少就中产阶层和底层而言是这样。”

上周，美国劳工部公布6月新增就业岗位跳增，失业率降至近六年低位。

在大家看来，这则消息可证明美国经济在经历数年乏力的复苏后，终于开始比较迅速地增长了。(完)

(编译 白云; 审校 张若琪)

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