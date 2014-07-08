美国就业形势反弹并未带动消费者支出--沃尔玛高层

新加坡电信商M1有意售股 试探中移动等买家兴趣--消息人士
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透美国阿肯色州本顿维尔7月7日 - 沃尔玛美国总裁兼执行长Bill Simon周一称，美国雇主有可能再次展开招聘，但就业市场复苏没有给予普通消费者足够信心去增加支出。
Simon在沃尔玛总部接受路透访问时说：“如今要看到我们的业务好转真的不容易。”
他补充说：“我们现在的状况是，情况没有好转，但也没有变坏--至少就中产阶层和底层而言是这样。”
上周，美国劳工部公布6月新增就业岗位跳增，失业率降至近六年低位。
在大家看来，这则消息可证明美国经济在经历数年乏力的复苏后，终于开始比较迅速地增长了。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
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路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。
路透汉诺威4月23日 - 德国总理默克尔周日表示，继近期访美后，她对于美方考虑与欧盟磋商自由贸易协定感到“相当振奋”。各界对于欧盟与美国未来可望达成贸易协定的预期即因而升温。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他有可能加入呼吁升息的少数派阵营，并预测英国经济增长和通胀可能远超过央行早前的预测值。