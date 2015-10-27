独家：沃尔玛申请测试以无人机完成商品配送和库存管理工作

路透芝加哥10月26日 - 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)周一向美国监管机构申请进行无人机试验，完成宅配、街边收货以及库存核对工作，显示沃尔玛有意与亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)展开针锋相对的较量，利用无人机处理线上订单。

沃尔玛是全球以营收计第一大零售商，在室内测试小型无人机系统已有数月时间，目前打算首度进行户外测试。该公司计划使用中国深圳市大疆创新科技有限公司制造的无人机。

根据路透看到的申请文件副本，除了让无人机运送货物至户外拖车上，并执行其它提高配送体系效率的任务之外，沃尔玛还向美国联邦航空管理局(FAA)申请，批准其研究用无人机“将货物送达沃尔玛设施内的客户手中，以及送至客户家中”。

除沃尔玛之外，亚马逊、谷歌(Google)等企业也都在测试无人机，希望FAA能针对商业使用日益广泛的无人机，迅速建立相应规定。FAA副局长Michael Whitaker曾于6月表示，FAA将在未来12个月完成规则的制定，较原先计划提前。目前商用无人机的使用仍属违法，不过企业可申请豁免。

FAA将审核沃尔玛的申请书，判断与之前顺利获准的申请是否有足够的相似度，以便快速核准。

沃尔玛发言人Dan Toporek表示，该公司将根据测试与监管的结果，尽快配属无人机。

对沃尔玛而言，设法提高仓储、运输与客户配送的效率，已具有新的重大意义。因为该公司本月意外发布预测，估计明年获利下降，公司需要应付薪资成本的上升、打赢价格战并提高线上销售量。(完)