沃尔玛称将把部分交由香港利丰的产品采购业务收回

路透5月21日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)表示，将把部份交给Direct Sourcing Group(DSG)的产品采购业务收回。DSG是香港利丰有限公司(0494.HK)旗下部门。

“我们已做出业务决定，将把一些采购功能转移至沃尔玛内部，我们将和DSG协力合作，以确保未来数月的平稳过渡。”沃尔玛声明稿称。

沃尔玛表示将继续委由DSG为Sam's Club采购产品，Sam's Club系一大宗销售产品部门，和Costco Wholesale Corp (COST.O)是竞争对手。

沃尔玛旗下拥有684家Sam's Club店面，在全美5,200家沃尔玛网点中占约12%。

沃尔玛在2010年宣布和利丰的合作关系。沃尔玛并未回覆记者要求对双方合作关系的置评请求。

这项消息最初是由华尔街日报披露。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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