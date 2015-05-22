沃尔玛称将把部分交由香港利丰的产品采购业务收回

英国金融服务业乐观情绪连四季下降 英退变数打压银行信心
路透伦敦1月23日 - 根据周一公布的一项调查，关于英国金融服务业的商业环境的乐观情绪连四季下降，为全球金融危机以来最长连跌。
路透5月21日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)表示，将把部份交给Direct Sourcing Group(DSG)的产品采购业务收回。DSG是香港利丰有限公司(0494.HK)旗下部门。
“我们已做出业务决定，将把一些采购功能转移至沃尔玛内部，我们将和DSG协力合作，以确保未来数月的平稳过渡。”沃尔玛声明稿称。
沃尔玛表示将继续委由DSG为Sam's Club采购产品，Sam's Club系一大宗销售产品部门，和Costco Wholesale Corp (COST.O)是竞争对手。
沃尔玛旗下拥有684家Sam's Club店面，在全美5,200家沃尔玛网点中占约12%。
沃尔玛在2010年宣布和利丰的合作关系。沃尔玛并未回覆记者要求对双方合作关系的置评请求。
这项消息最初是由华尔街日报披露。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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