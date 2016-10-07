沃尔玛计划迈大步向电子商务转型 获利前景或将承压

路透芝加哥10月6日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周四表示拟把焦点大幅放在电子商务营运，并对投资者示警称，这项长期计划的成本可能加重未来两年获利压力。

该项包含放慢展店速度的计划，志在对抗亚马逊(AMZN.O)线上零售霸主地位，以及反击其他对手例如Target (TGT.N)。

沃尔玛股价周四收低3.22%，报69.36美元。

“随着时间进展，本公司将会越来越像电子商务公司，”沃尔玛全球总裁兼首席执行官董明伦(Doug McMillon)说。

沃尔玛的计划包括在2016年把其以电子商务销售为主的大型仓库增加一倍至10个。沃尔玛现已有能力在一天内对多数美国市场出货。

沃尔玛8月以超过30亿美元收购电商新创企业Jet.com，后者吸引了千禧世代的年轻消费者，有助于提振销售。

沃尔玛希望扣除近期出售中国一号店，今年下半年线上销售成长能达到20-30%，未来几年实现更快速增长。

目前线上销售占沃尔玛总销售约3%。

由于投资电商，沃尔玛调降了获利预期，目前预估2018年1月31日止的财年获利由之前的增长下调为持平。沃尔玛预估资本支出约为110亿美元，与今年类似。

目前预估2019财年每股盈余(EPS)料落在之前预估5-10%区间的下缘。

尽管对线上成长的投资对利润率构成挑战，Cowen & Co分析师的研究报告表示，这些投资“对长期营运与时俱进至关重要。”(完)