沃尔玛计划迈大步向电子商务转型 获利前景或将承压

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透芝加哥10月6日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周四表示拟把焦点大幅放在电子商务营运，并对投资者示警称，这项长期计划的成本可能加重未来两年获利压力。
该项包含放慢展店速度的计划，志在对抗亚马逊(AMZN.O)线上零售霸主地位，以及反击其他对手例如Target (TGT.N)。
沃尔玛股价周四收低3.22%，报69.36美元。
“随着时间进展，本公司将会越来越像电子商务公司，”沃尔玛全球总裁兼首席执行官董明伦(Doug McMillon)说。
沃尔玛的计划包括在2016年把其以电子商务销售为主的大型仓库增加一倍至10个。沃尔玛现已有能力在一天内对多数美国市场出货。
沃尔玛8月以超过30亿美元收购电商新创企业Jet.com，后者吸引了千禧世代的年轻消费者，有助于提振销售。
沃尔玛希望扣除近期出售中国一号店，今年下半年线上销售成长能达到20-30%，未来几年实现更快速增长。
目前线上销售占沃尔玛总销售约3%。
由于投资电商，沃尔玛调降了获利预期，目前预估2018年1月31日止的财年获利由之前的增长下调为持平。沃尔玛预估资本支出约为110亿美元，与今年类似。
目前预估2019财年每股盈余(EPS)料落在之前预估5-10%区间的下缘。
尽管对线上成长的投资对利润率构成挑战，Cowen & Co分析师的研究报告表示，这些投资“对长期营运与时俱进至关重要。”(完)
(编译/审校 李婷仪/陈宗琦/张荻)
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