沃尔玛的招聘策略：聘用更多临时工

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月13日 - 沃尔玛 最近数月在很多美国门店仅招聘临时雇员，这也是该公司首次在假日购物季之外进行这种招聘。

路透在过去一个月对沃尔玛52家门店的调查显示，27家门店仅招聘临时雇员，有20家门店采取全职、兼职和临时雇员兼而有之的招聘方式，有5家完全不招人。此次调查是基于与各门店经理、销售人员和人力资源部门职员的采访所得。

沃尔玛发言人David Tovar表示，新的招聘政策是确保当店铺特别忙时“我们的人力安排合理”，而非削减成本之举。他表示，临时工和其他员工的起薪是一样的。

使用临时员工可以保证公司在繁忙的工作日夜晚和周末有足够的人力，而不用额外招聘全职员工。

Tovar表示，临时员工占该公司全美员工的比例不到10%，而2013年之前这一比例仅为1-2%。他说，该公司绝大多数员工还是常规的全职员工。

沃尔玛美国首席执行长Bill Simon也证实，公司招聘的临时员工人数正在增加。他对记者表示：“根据公司的业务需要，他们的工作时间经常需要弹性调整。”

眼下沃尔玛的利润率仍面临较大压力，这种招聘策略或许会通过削减劳动力成本让沃尔玛节省开支。（完）