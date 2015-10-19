热点聚焦：沃尔玛挤压供货商 与其共担获利低迷的痛苦

路透10月19日 - 从食品百货到体育用品，所有商品的供货商无不受到沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)的挤压，被要求减价并共担成本。而沃尔玛上周发布令人震惊的获利预警之后，这些供应商可能会被挤压得更惨。

压低供货价格已经是沃尔玛的惯常做法，但路透经过采访相关供应商和咨询公司，并研究部分合同之后认为，即便是按照沃尔玛的标准，今年它对供货商的挤压也加大了马力。

“在这里，大地都在震颤，”Cameron Smith & Associates的主管Cameron Smith表示，“供货商不得不帮助沃尔玛重回成长轨道。”Cameron Smith & Associates是为供货商服务的猎头公司，位于沃尔玛在阿肯色州本顿维尔的总部附近。

对供货商来说，跟沃尔玛打交道一直不容易，就是因为它的规模巨大--尽管最近出现困难，但沃尔玛在美国的年度营收仍超过3,400亿美元，占到不包括汽车和餐饮的美国零售市场的10%以上，而且沃尔玛的海外营收也在增长。如果因为价格上的分歧而被踢出沃尔玛的货架，供货商会受到很大打击。

上周三，沃尔玛称截至2017年1月的下一财年获利将下滑12%，这一预警令华尔街大感意外。沃尔玛称，公司难以抵消成本上升的压力，时薪人员工资上涨、店铺装修以及提高网络销售的投资都带来成本压力。与此同时，沃尔玛还要面对亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)、一元店以及地区超市连锁的残酷价格竞争。

为了弥补一些成本上升对利润的影响，尽可能压低供应商价格就显得至为重要。

通过在装修店面和员工加薪方面投资，沃尔玛认为，未来三年内每年营收可以增长3-4%，增幅或高达600亿美元，使供应商有新的机会提高自身营收。

**要求供应商降价**

今年4月前后，沃尔玛山姆会员店仓储卖场的供应商明显感到压力。据路透看到的邮件以及对供应商和参与协商人员的采访，山姆会员店的采购人员召集主要供应商开会，对他们表示，“一项成本差别分析”显示，他们应降价，并要求未来采购的商品应给出数以百万计美元的折扣。

但不同于以前会议中的平等协商原则，据与会供应商和参与协商人士称，这次会议供应商被告知，他们不能在会议上提出问题，如有疑问可在晚些时候通过电子邮件沟通。

山姆会员店表示，其与供应商持续进行沟通，希望节省成本并降价。发言人Bill Durling称，会员店最近调整了结构，这样一个账户主管现在管理着各种商品，可以了解多个采购人员的工作。他说此举旨在改善店面业务，并提高效率。沃尔玛山姆会员的商业团队与连锁店商业团队是分开的。

“双方的沟通可能不太愉快，但最终我们希望供应商做出正确的选择，因为我们希望建立战略合作关系，”Durling说。“我们希望他们与我们共同成长。”

**寻求新的费用**

6月时，沃尔玛告知厂商要大幅更动供应商合约，寻求在某些情况下延长付款条件，并向厂商新收取仓库商品和将产品放置在新店的费用。之后，在最近几周，沃尔玛告知在中国生产产品的供应商，应该要分享人民币贬值所带来的好处。

沃尔玛发言人士Deisha Barnett强调，公司认为与供应商的关系是其成功与否的关键。她称，“我们将与每家供应商合作，以确保条件和合约是双方互相同意的。”

沃尔玛已告知供应商新的条件旨在帮助其维持低价，致力于让各供应商的费用更为一致，并其使业务符合业界规范。向存放在配销中心的商品及运送至新店收取费用，这在其他零售商是司空见惯的事，但在沃尔玛还不太常见。

该公司在2月时宣布，员工最低时薪在4月前将调高至9美元，2016年2月前将调升至10美元。第一次的加薪将使今年有12亿美元的支出，第二次加薪则让明年则再多支出15亿美元，这当中还包括了店里的部门经理人员人数增加等劳工成本。

18个月前甫上任的执行长Doug McMillon和其他高层主管表示，他们认为改善客户服务的作法奏效。

由于旗下店面情况改善，沃尔玛将更加关注以价格战击败对手。沃尔玛表示，未来三年，将斥资数十亿美元用于维持低价。

Foran表示，供应商将受益。“我们降低了商品成本，从而省下一些钱，并把这些钱用于维持低价。价格下调提高了客流量，进而推升营收和股价。”

去年，沃尔玛美国同店销售在7月截止的第二财季增长了1.5%，打破此前一连六季未能实现增长的颓势。但不包括汽油销售的增幅不及Target Inc(TGT.N)的2.4%，以及Kroger(KR.N)的5.3%。

**越陷越深**

周三宣布获利预警对本顿维尔的供应商触动不小。目前有1,000多家供应商在沃尔玛附近设立办公室。

“现在我们知道他们为什么一直这么狠地挤压供应商，”一家对沃尔玛和山姆俱乐部(Sam's Club)均有供货的消费者商品主要供应商的高管称，并补充道预期获利下滑给他的团队带来打击。

沃尔玛能否成功提高获利，在很大程度上取决于供应商是否接受新条款及其提出的价格要求。尽管有迹象显示供应商会有所反抗，但一家消费者商品供应商认为，大多数供应商最终还是将屈服于沃尔玛的市场影响力，但不会毫不反抗。

沃尔玛向他提出新条款并要求其将年营收减少2%后，双方最终同意削减1%，但他担心沃尔玛未来还会提出更多要求。

“我只是担心，这样下去他们会越来越糟糕，”他还称。(完)