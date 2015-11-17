沃尔玛第三季获利超预期 股价劲扬

路透11月17日 - 沃尔玛(WMT.N)周二公布季度获利超过预期，同店销售连续第五个月增加，推动该公司股价劲扬逾4%。

但沃尔玛还表示，预计当前季度营业一年以上的店面销售增长将进一步放缓，业务也将继续面临竞争。当前季度包括重要的假期购物季。

提高低级别员工薪资以及装修店面的支出，令沃尔玛获利承压。上月该公司警告称，这些成本将导致明年公司获利最多下降12%，促使一些投资者抛售该股。

沃尔玛同时也指出，虽然这些投资影响获利，但正在开始为客户提供更好的服务，并帮助推动销售。

“我们开始获得良好势头，”美国业务执行长Greg Foran在与记者通话时表示。

截至10月31日的第三季，这家全球最大的零售商净利降至33.04亿美元，或每股1.03美元，上年同期分别为37.11亿美元和1.15美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股盈余(EPS)为0.98美元。

开业一年以上的美国商店营收增长1.5%，客流量提高1.7%。公司称食品、服装和家用品表现良好，但娱乐部门表现不佳，部分因市面上缺少热门产品来带动需求。

Cowen & Co分析师Oliver Chen在客户报告中称，沃尔玛“清理库存”之举应该多少会限制假期期间折扣店的促销压力。他还指出，整体来看，沃尔玛营收增长应该会给周三公布季报的Target (TGT.N)开了个好头。

沃尔玛称，合并营收减少1.3%至1,174亿美元，因美元走强损及国际业务。公司还称，当季线上销售增长10%，略低于要增长15-19%的计划；并指巴西、中国和英国业务表现疲弱。

沃尔玛预期，今年第四季美国同店销售增长将放缓至1%，去年同店销售因燃料和食品价格大幅下跌而表现强劲。

沃尔玛缩窄截止1月底的整个会计年度的EPS预估，由此前预期的4.4-4.7美元调至4.50-4.65美元。市场普遍预期为4.50美元。

沃尔玛周二收高3.54%，报59.92美元。(完)