沃尔玛印度合资企业CFO被停职 接受贿赂调查

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透孟买11月23日电---沃尔玛(WMT.N)的印度合资企业首席财务官（CFO）和其他雇员被停职，因涉嫌违反美国反贿赂法，此举或影响印度向外资开放本土超市行业的步伐。
沃尔玛上周称，开始对巴西、中国和印度的分支机构展开内部调查，此前在墨西哥爆出“行贿门”。
“停职是展开此类调查後的全球惯例。如果被调查人仍在任，我们无法进行公正的调查。我们不能忘记的是，除非被证明有罪，否则他们就是清白的，”沃尔玛印度业务的一名不愿具名的负责人表示。
该合资企业一名发言人确认上述人员被停职，并表示该公司“承诺进行完全和彻底的调查”。该合资企业的印度合作方是Bharti Enterprises。
印度当局也在调查沃尔玛向Bharti Enterprises下属的一家印度企业投资1亿美元是否违反外汇规定。
印度反对党反对允许沃尔玛等全球巨头进入该国零售业，称此举会导致大量小企业关门。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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