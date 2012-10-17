从田间到店面：沃尔玛在印度面临直供采购挑战

路透印度10月16日电（记者 Nandita Bose）---在沃尔玛(WMT.N)扩大印度业务之际，它需要找到更多像Yogesh Todkari这样的农户。

他的菜花种植面积大，长势良好且颜色深绿，这一切都得益於沃尔玛提供的现代灌溉技术、高质量肥料和种子。然而，大多数印度农户都还达不到沃尔玛的选择标准。

“他们给我们培训，并在从作物播种到收获的全过程里给我们提供帮助；他们给我们高於市场行情的价格，买下我们质量上乘的产品，”29岁的Todkari说道。他和他上了年纪的父亲在印度西部的田间忙碌着。

投资在农户这里，帮助他们提高质量和效率，绕开出价高昂的中间商，这都是沃尔玛和乐购（Tesco）(TSCO.L) 等国际连锁企业能否在印度取得成功的关键。当地零售业者的尝试都以亏损收场。这也是对印度为实现食品供应链现代化，决定对外资开放零售业的政治决策的考验。

“我们计划尽可能多地从农户直接采购，以尽量减少从当地市场中间商手中采购，”负责为沃尔玛在印度南部和西部地区进行田间直接采购的Krishnakant Reddy表示。

沃尔玛预计将在未来一年到一年半时间里，在印度开设首家直接面对普通消费者的店面，并计划在10年内实现盈利。

为达到上述目标，沃尔玛计划在接下来的三年里与35,000名农户签约，这大大高於现在签约的6,700户。在沃尔玛于印度开设的仓储批发超市中，生鲜农产品占销售总额的三成左右。

在印度，超过八成的农耕土地不到两公顷，沃尔玛就几乎只能从这些小农户手中小批量采购。这意味着与数千农户签约也只能采购到几千吨农产品。在北美，像沃尔玛这种零售商能够从几百名农户手中采购到数十万吨农产品。

“这将是个巨大挑战，需要做大量的工作，”Reddy在最近到访纳拉杨岗（Narayangaon）时表示。纳拉杨岗距离当地城市浦那（Pune）几个小时车程，沃尔玛在浦那拥有一座农产品采购中心。

**绕开中间商**

沃尔玛试图从Reliance Industries(RELI.NS)和Shoppers Stop(SHOP.NS)等印度当地零售连锁企业身上吸取教训。这些当地公司多数都依赖中间商，之前建立强有力的农户直供网络的计划均遭遇挫折。

绕过中间商网络绝非易事。中间商与小商贩和由农产品营销委员会（APMC）运营的各地方市场，反对政府引入外资超市的决定。

印度各邦要求所有农产品都要通过政府管理的市场进行销售，并要对买家徵收交易税费，参与市场的中间商也要收取各种费用。在包括卡纳塔克邦（Karnataka）在内的一些地方，买家可以从农户手中直接采购，但仍要向APMC和中间商交纳税费。

在纳拉杨岗所在的马哈拉施特拉邦（Maharashtra），沃尔玛需要将从Todkari采购的产品运往约20分钟车程外的一处APMC市场，在那里交纳费用後才能运到沃尔玛的店面。

沃尔玛印度业务负责人Raj Jain称，“APMC徵收的费用实际上是什麽都不用做而征缴的税收，这有损农产品直销。”他希望取消APMC体系。

商贩最反对政府引入外国零售商，印度多数邦计划至少目前不会选择对外资开放零售业。

“政府考虑取缔我们，但是没有想想那些依赖这一行当的家庭。我们为这些市场的交易提供了便利，印度也有成千上万人以此谋生，”临近的Manchar村APMC市场的一名商贩Rajesh More说道。

根据印度全国贸易商联合会的数据，印度全国从事农产品交易的小商贩估计有5,000万人。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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