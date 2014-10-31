沃尔玛将关闭日本30家业绩不佳门店

必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透10月30日 - 沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)周四表示，将在日本关闭30家业绩不好的门店。日本曾被视为沃尔玛最具潜力的市场。缩减日本业务凸显出该公司在实现海外成长方面存在的障碍。
沃尔玛表示，这30家门店以西友(Seiyu)品牌经营，关闭这些店铺是一项改造计划的一部分，其中重装和其他投资。沃尔玛在日本拥有434家门店，关闭的30家占7%。
沃尔玛估计，关闭门店将带来稀释后每股大约4-5美分的支出，将在未来几个季度计入。
沃尔玛表示，2015年将投资改造生鲜和熟食部门，并翻修大约50家门店。该公司表示，还将增加订单履行和服务业务，以满足东京地区日益增长的网购配送需求。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
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