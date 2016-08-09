沃尔玛将收购Jet.com增强在线零售业务 挑战亚马逊

路透8月8日 - 为了与亚马逊(AMZN.O)更好地竞争，沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周一表示将以大约30亿美元收购在线零售商Jet.com及其创新定价软件，这是电子商务初创企业领域有史以来最大的一笔交易。

作为全球最大的传统零售商，沃尔玛五年来不断收购电子商务企业，现已将15家初创公司纳入囊中，以期获得科技和人才来帮助自己成为一家占据主导地位的在线零售商，并缩窄与该市场的领头羊亚马逊之间的巨大差距。

Jet.com由互联网企业家Marc Lore于2015年7月成立，该公司开发了一个软件，使消费者能在添加商品到购物车后享受更低的价格。沃尔玛表示，将把该软件与其主要网站整合在一起，同时保持Jet.com为一家单独的实体。

“我们真正喜欢(Jet)的一个地方在于，消费者甚至能够在更大程度上为自己支付的价格做主，”沃尔玛首席执行官(CEO)董明伦(Doug McMillon)在媒体会议上称。

董明伦表示，沃尔玛将花时间掌握这项技术，并通过Jet设计相关组件，此外将在短期内让两个品牌各自成长。

董明伦指出，Lore将负责管理美国新电子商务业务。Lore是Diapers.com和Soap.com等网站所有者Quidsi的联合创始人，Quidsi最终被出售给亚马逊。

瑞银分析师Michael Lasser在报告中表示，让Jet以独立网站运作的决定是明智之举，可持续聚焦于成长，但沃尔玛所付出的代价较高。

沃尔玛表示，该公司将向Jet支付约30亿美元现金与3亿美元股票，其中有一部分将过一段时间再支付。根据分析师，由于Jet的营收约为5亿美元，因此沃尔玛的现金收购价约为Jet营收的六倍。

穆迪零售分析师Charlie O'Shea表示，以Jet.com所提供的线上规模及客户数来看，这笔收购让沃尔玛在与竞争对手的第二大线上零售商争夺战中如虎添翼。沃尔玛表示，Jet每月新增将近40万名新购物者。

“对亚马逊的影响将相当有利。沃尔玛的这笔收购，加上近期与中国京东JD.com的结盟，展现出沃尔玛进击线上零售的强大野心，”他表示。

分析师表示，这笔交易应该有助于沃尔玛强化其线上零售实力，扩展产品类别，同时提供最低的价格。(完)