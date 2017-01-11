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国际财经 | 2017年 1月 11日 星期三 10:22 BJT

沃尔玛计划1月底前裁撤数以百计工作岗位--媒体

路透1月10日 - 据华尔街日报引述熟知内情的人士报导，沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)计划在1月底前裁撤数以百计的工作岗位。

根据报导，沃尔玛计划裁撤总部及地区的店面支援人员。该公司总部位于阿肯色州的本顿维(Bentonville)。

报导称，其中许多职位的裁撤，将影响沃尔玛的人力资源部门，公司部分高管认为人资团队规模庞大，效率有待加强，或者可以将业务交由外部顾问公司处理。

报导表示，其他部门亦可能受影响。

“虽然我们不断检视公司结构，但并未做出任何声明，”沃尔玛发言人Randy Hargrove透过电邮表示。

沃尔玛周二收盘下跌0.7%，报68.23美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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