沃尔玛计划1月底前裁撤数以百计工作岗位--媒体

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透1月10日 - 据华尔街日报引述熟知内情的人士报导，沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)计划在1月底前裁撤数以百计的工作岗位。
根据报导，沃尔玛计划裁撤总部及地区的店面支援人员。该公司总部位于阿肯色州的本顿维(Bentonville)。
报导称，其中许多职位的裁撤，将影响沃尔玛的人力资源部门，公司部分高管认为人资团队规模庞大，效率有待加强，或者可以将业务交由外部顾问公司处理。
报导表示，其他部门亦可能受影响。
“虽然我们不断检视公司结构，但并未做出任何声明，”沃尔玛发言人Randy Hargrove透过电邮表示。
沃尔玛周二收盘下跌0.7%，报68.23美元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”