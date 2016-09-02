沃尔玛将在美国裁减7000个后勤岗位

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透9月1日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周四称将裁减约7,000个后勤岗位，主要是美国门店里的会计和出纳岗位；这是沃尔玛继6月宣布裁减西海岸地区此类岗位后的又一动作。
沃尔玛发言人Deisha Barnett称未来数月中，公司将对所有将近4,600个门店中的后勤人员进行裁减。沃尔玛在美国约有150万名员工。
Barnett称，沃尔玛努力在销售层面部署更多人员，此次裁员是该计划的一部分，公司并为受裁员影响的员工提供门店中直接与顾客打交道的职位。
华尔街日报率先在周四报导了沃尔玛的裁员人数。
裁减的后勤岗位主要包括薪水较高的小时工，此类员工负责管理单个门店的日常现金流，或处理向门店直供商品的制造商的索赔等事宜。沃尔玛6月表示，从明年初开始，这些工作将实现自动化并由中央办公室处理。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。