沃尔玛将在美国裁减7000个后勤岗位

路透9月1日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周四称将裁减约7,000个后勤岗位，主要是美国门店里的会计和出纳岗位；这是沃尔玛继6月宣布裁减西海岸地区此类岗位后的又一动作。

沃尔玛发言人Deisha Barnett称未来数月中，公司将对所有将近4,600个门店中的后勤人员进行裁减。沃尔玛在美国约有150万名员工。

Barnett称，沃尔玛努力在销售层面部署更多人员，此次裁员是该计划的一部分，公司并为受裁员影响的员工提供门店中直接与顾客打交道的职位。

华尔街日报率先在周四报导了沃尔玛的裁员人数。

裁减的后勤岗位主要包括薪水较高的小时工，此类员工负责管理单个门店的日常现金流，或处理向门店直供商品的制造商的索赔等事宜。沃尔玛6月表示，从明年初开始，这些工作将实现自动化并由中央办公室处理。(完)