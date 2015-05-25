沃尔玛敦促肉类供应商减少抗生素使用

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透芝加哥5月22日（记者 P.J. Huffstutter/Nathan Layne） - 沃尔玛(WMT.N)周五宣布自愿性指导方针，敦促肉类、海鲜、乳品及蛋类供应商减少抗生素的使用，从而成为首个采取此类公开立场反对在农业养殖中过度使用抗生素的大型零售商。
该指导方针将限制供应商使用抗生素治疗和预防疾病，而非限制供应商使用抗生素促进养殖对象生长。外界日益担心，对动物过度使用抗生素，可能催生耐抗生素的超级病菌，进而危害人类健康。
沃尔玛建议供应商不要在妊娠箱及其它被认为不人道的环境下进行农业养殖。
沃尔玛还要求全美沃尔玛门店及山姆会员店的供应商公布他们年度使用抗生素治疗动物疾病的情况。
麦当劳3月时表示，两年内所有美国麦当劳餐厅将停止使用饲养过程中使用过人类抗生素的鸡肉。美国零售商好市多(COST.O) 也表示，正在与供应商合作来逐渐淘汰饲养过程中使用过人类抗生素的鸡肉及畜肉。
沃尔玛称，公司此举以消费者的需求为立足点。该公司援引的内部研究显示，对于确保以人道方式对待牲畜的零售商，77%的顾客会增加对其的信任，66%的顾客则更可能从这样的零售商购物。
“我们的顾客想了解更多有关食物养殖和来源的情况。作为这个国家最大的零售商，沃尔玛正致力于利用我们的力量，来推动供应链环节的透明度，改进整个供应链，”沃尔玛负责可持续性发展的高级副总裁Kathleen McLaughlin在声明中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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