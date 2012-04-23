沃尔玛“行贿门”揭墨西哥腐败文化

《纽约时报》周末报导称，沃尔玛之前对墨西哥业务的内部调查发现，有数百笔共计逾2,400万美元的业务发展支出存在疑点，此後公司隐匿了这一调查。此事揭示墨西哥腐败文化根深蒂固，国民已见怪不怪。一全球性调查认为，墨西哥企业在最可能海外行贿的企业榜单上排第三，排名更前的是中国和俄罗斯。