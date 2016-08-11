沃尔玛墨西哥分公司将以8.52亿美元出售Suburbia服装品牌

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透芝加哥8月10日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)墨西哥分公司周三称，已同意以约8.52亿美元将旗下Suburbia服装连锁品牌售予El Puerto De Liverpool(LIVEPOLC1.MX)。这是该全球最大零售商在美国以外最大市场上进行的业务精简行动。
Wal-Mart De Mexico y Centroamerica(WALMEX.MX)亦称沃尔墨(Walmex)，将以157亿墨西哥披索(8.52亿美元)的价格，售出Suburbia品牌119家门店及不动产，其中包括14亿披索的债务。沃尔墨在声明中称，还将收到额外33亿披索款项，包括已宣布的将在交易完成后派发的股息。
沃尔玛曾在1月称寻求出售Suburbia，但未表明交易完成的时间表。一些墨西哥媒体曾猜测该交易售价可达20亿美元。
El Puerto De Liverpool是墨西哥百货商之一，拥有逾100家分店。未能立即联系到其公司代表就此置评。
沃尔玛于1997年收购了Suburbia的母公司--连锁超市Cifra。分析师称，Suburbia的119家门店遍布46个城市，广受消费者喜爱，排在墨西哥五大百货商之列。
Suburbia处盈利状态，2015年为沃尔墨的总营收贡献了3%。(完)
(编译 王琛；审校 龚芳)
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