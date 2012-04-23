沃尔玛“行贿门”揭墨西哥腐败文化

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透墨西哥城4月22日电---不管你是全球最大零售商，还是街头小贩，想在墨西哥做好生意，最迅速有效的办法恐怕就是向官员行贿。
《纽约时报》周末报导称，沃尔玛(WMT.N)之前对墨西哥业务的内部调查发现，有数百笔共计逾2,400万美元的业务发展支出存在疑点，此後公司隐匿了这一调查。
沃尔玛称对此项指控非常关切。此事揭示墨西哥腐败文化根深蒂固，而许多国民已见怪不怪。
一项全球性调查认为，墨西哥企业在最可能海外行贿的企业榜单上排名第三，排名更前的是中国和俄罗斯企业。
40岁的摊贩Adrian Martinez想在墨西哥城再设个摊位的时候，他认为要取得许可，与其遥遥无期地等当局批准申请，还不如向“中间人”行贿。
据《纽约时报》报导，沃尔玛似乎也和Martinez的观点相仿。沃尔玛1991年时在墨西哥设立了第一家合资企业，此後迅速扩张为墨西哥最大的零售商，其网络包括逾2,000家店铺和餐馆。
墨西哥国立自治大学法律专家John Ackerman说：“对墨西哥人来说，这没什麽好吃惊的。令人吃惊的是，他们居然留下了文件证据，但沃尔玛这件事其实没什麽好吃惊的。”
墨西哥的行贿文化要追溯到殖民时期，沃尔玛也不是第一家因此被关注的企业。
墨西哥司法体系薄弱，且许多低阶公务员薪资较低，这助长了行贿风气。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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