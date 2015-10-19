沃尔玛墨西哥腐败调查未发现重大违规行为--华尔街日报

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透10月19日 - 据华尔街日报引述知情人士报道，针对沃尔玛(WMT.N)墨西哥业务腐败指控的联邦调查未发现重大违规行为，所以相关案件严重性可能要比调查人员原先的预期小得多。
报道称，此项为期三年的调查已基本完成，最终可能以罚款结案，不会对沃尔玛有任何刑事指控。
该报还称，调查人员在此次调查中发现了沃尔玛在印度的行贿证据，主要涉及向当地官员支付款项，这种行为普遍存在但涉及金额相对较小。报道称，沃尔玛可能因这些款项面临美国依据海外反腐败法提起的海外行贿指控。
沃尔玛发言人Greg Hitt称，公司正在配合政府的行动。司法部发言人拒绝就调查状态置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。