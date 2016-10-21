沃尔玛将向中国网上杂货公司New Dada投资5000万美元

路透上海10月21日 - 美国零售巨头沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周五表示，将向中国网上杂货和速递公司New Dada投资5,000万美元。沃尔玛与中国本地网络公司扩大合作，以帮助提升其在中国的销售。

沃尔玛今年稍早改变了中国策略，当时该公司卖出了自己的网络销售平台1号店，以换得中国电商巨头京东(JD.O)的一部分股权。New Dada部分由京东所有，是一家合资公司。

在大受欢迎但竞争激烈的网上杂货市场，对New Dada的投资将帮助沃尔玛以更快的快递速度瞄准中国购物者。New Dada拥有超过2,500万个注册客户，快递服务覆盖逾300个中国城市。(完)