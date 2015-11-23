沃尔玛网络星期一提前到周日 预期录得创纪录的行业销售

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透11月23日 - 营收排名全球第一的美国沃尔玛(WMT.N)决定，每年最大的网络购物日“网络星期一”不再从星期一开始。
沃尔码今年将首次在感恩节之后的星期日推出全部网络星期一交易，而不再像前些年那样在星期一凌晨开始。
网络星期一可以追溯到十多年以前，当时人们刚开始在工作场所使用高速互联网采购物品。他们在美国感恩节之后的周末逛商场，然后周一在网络上购买在商店里看中的商品。感恩节在11月的第四个星期四。
沃尔玛网站Walmart.com的执行长Fernando Madeira表示，现在，由于随时随地可以接入互联网，把这个购物日限定在工作日的理由不复存在。
“顾客情况已经变化，但网络星期一没有随之变化，”Madeira对路透表示，“现在每个人都可以上网。”
据Adobe的预测，2015年网络星期一全行业的销售额可能首次突破30亿美元，比去年增长12%。(完)
(编译 张涛；审校 李春喜)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。