沃尔沃汽车重返获利 致力于扩大美国市场

路透斯德哥尔摩1月13日 - 沃尔沃汽车集团已重返获利，并致力于2014年在其最大市场--美国扩大市占率。

沃尔沃执行长Hakan Samuelsson在底特律汽车展上表示，在去年上半年出现亏损后，公司已“重回盈余”。

在2013年该公司的全球销售成长1.4%，主要拜中国的销售跳增46%所赐。美国市场的销售则减少10%。中国差点就挤下美国，成为其最大市场。

“我们致力于今年改善(美国)市场的销售表现，并让沃尔沃品牌在美国重现过去的辉煌，”该公司在声明稿中表示。

沃尔沃并仰赖在中国的持续强劲成长，以协助其达成2020年前销量约倍增至80万辆的目标。沃尔沃的母公司为中国吉利控股集团。(完)

(编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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