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国际财经 | 2016年 5月 20日 星期五 08:34 BJT

沃尔玛季度获利高于预期 美国市场营收上升

路透5月19日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周四公布季度获利高于预期，因美国市场营收上扬，且公司控制成本。

不含特殊项目，4月29日止第一季每股盈余(EPS)为0.98美元，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.88美元。

沃尔玛称，扣除能源价格影响，美国同店销售成长1.0%。这高于Consensus Metrix显示的市场预估成长0.5%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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