沃尔玛季度获利高于预期 美国市场营收上升

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透5月19日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周四公布季度获利高于预期，因美国市场营收上扬，且公司控制成本。
不含特殊项目，4月29日止第一季每股盈余(EPS)为0.98美元，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的0.88美元。
沃尔玛称，扣除能源价格影响，美国同店销售成长1.0%。这高于Consensus Metrix显示的市场预估成长0.5%。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。