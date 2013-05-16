美股业绩：沃尔玛会计年度第一季业绩低于预期，预计持续面临压力

路透5月16日 - 全球最大零售连锁店沃尔玛 周四公布，本季将面临挑战并作出财测，但这一财测暗示获利将再次逊于分析师预估，部分是由于其在海外受到行贿调查。

该公司公布季度获利略低于分析师预期，营收低于预估。从消费者承受的税收压力到开春天气寒冷等因素，导致沃尔玛在美国的同店销售意外下滑。

沃尔玛预计，在5月1日开始的会计年度第二季，每股盈余(EPS)将为1.22至1.27美元。根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师预计为1.29美元。上年同期为1.18美元。

沃尔玛美国分公司是迄今该公司旗下最大分支，第一季同店销售下降1.4%。此前沃尔玛和分析师均预计将较上年同期大致持平。

该公司公布，在4月30日截止的会计年度第一季获利为37.8亿美元，EPS为1.14美元，上年同期分别为37.4亿美元和1.09美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期第一季EPS为1.15美元。该公司曾于2月预计第一季EPS为1.11至1.16美元。

第一季营收增长1%，至1,141.9亿美元，分析师预计为1,162.9亿美元。