美股业绩：沃尔玛会计年度第一季业绩低于预期，预计持续面临压力

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透5月16日 - 全球最大零售连锁店沃尔玛 周四公布，本季将面临挑战并作出财测，但这一财测暗示获利将再次逊于分析师预估，部分是由于其在海外受到行贿调查。
该公司公布季度获利略低于分析师预期，营收低于预估。从消费者承受的税收压力到开春天气寒冷等因素，导致沃尔玛在美国的同店销售意外下滑。
沃尔玛预计，在5月1日开始的会计年度第二季，每股盈余(EPS)将为1.22至1.27美元。根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师预计为1.29美元。上年同期为1.18美元。
沃尔玛美国分公司是迄今该公司旗下最大分支，第一季同店销售下降1.4%。此前沃尔玛和分析师均预计将较上年同期大致持平。
该公司公布，在4月30日截止的会计年度第一季获利为37.8亿美元，EPS为1.14美元，上年同期分别为37.4亿美元和1.09美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预期第一季EPS为1.15美元。该公司曾于2月预计第一季EPS为1.11至1.16美元。
第一季营收增长1%，至1,141.9亿美元，分析师预计为1,162.9亿美元。
在周四美国股市纽约证交所交易中，沃尔玛收跌1.70%，报78.50美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。