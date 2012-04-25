沃尔玛委任全球合规官监督海外反腐

路透4月24日电（记者 Brad Dorfman）---沃尔玛(WMT.N)日前卷入墨西哥“行贿门”，公司市值惨遭蒸发逾100亿美元。该公司周二宣布，已委任一名全球合规官，负责督查公司行为符合美国《海外反腐败法》。

沃尔玛此举是其过去一年来为应对涉及《海外反腐败法》事宜所采取的行动之一，该法於1970年代制定，禁止美国企业和个人向外国政府官员行贿。

沃尔玛市值周一蒸发约100亿美元，周二股价继续走软，收市跌3%。

沃尔玛发言人托瓦（David Tovar）拒绝透露该职位何时创建以及由谁担任。任职者将向沃尔玛国际部门法律总管汇报工作。

《纽约时报》周六披露沃尔玛在墨西哥的行贿丑闻，并称沃尔玛去年就知道其相关报导，因此该公司此时设立全球合规岗及其他相关措施的出台，引人质疑这是否是对该报报导的反应。

沃尔玛称，全球合规官将监督该公司国际市场的五名《海外反腐败法》执行官，包括墨西哥的一名合规负责人。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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