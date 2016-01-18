沃尔玛将关闭269家店铺 终止最小型便利店营业模式

路透1月15日 - 沃尔玛(WMT.N)周五表示，将终止Walmart Express这种最小型便利店的营业模式，在全球范围内关闭269家店铺，因沃尔玛在美国本土市场面临成本上升的压力，海外市场的业务表现也同样令人失望。

沃尔玛将在美国关闭154家店，创下在本土一次性关店数量之最。另外要关闭的115家店铺位于拉丁美洲，其中的60家在巴西。

沃尔玛称，希望能把此次关店涉及的10,000名美国员工和6,000名拉丁美洲员工转移到其它工作地点。

沃尔玛去年决定上调最低薪资，同时为缩小与线上零售商亚马逊的差距而扩大投资，因此公司业绩表现一直承压。与此同时，沃尔玛的海外业务也举步维艰，美元走强令海外营收减值。

就在三个月以前，沃尔玛首席执行官董明伦(Doug McMillon)宣布计划，将检讨全球业务并关闭盈利状况不佳店铺。周五宣布的关店决定标志着沃尔玛重整举措迈出了第一步。

沃尔玛表示，关闭店铺在全球总营收中的占比不到1%。调整最大的为美国本土，包括关闭全部102家Walmart Express。

穆迪的零售业分析师Charlie O'Shea称，沃尔玛早就应该削减店铺了。

沃尔玛称，关店计划将令稀释后的每股盈余(EPS)减少0.20-0.22美元，几乎所有开支都要被计入截至本月底的会计年度第四季。沃尔玛在去年11月曾预测，整个会计年度的每股获利为4.50-4.65美元。

沃尔玛股价周五收低1.8%至61.93美元。（完）