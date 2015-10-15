焦点：沃尔玛发出利润预警 股价创25年最大单日跌幅

路透10月14日 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周三发出利润预警称，薪资增长、电商方面的开支以及商品价格下降或令下一财年的每股盈余下降多达12%，该预警令其股价创下25年来最大单日降幅。

沃尔玛在多个领域面临着激烈竞争，包括领军电商亚马逊(Amazon.com)的不断扩张、一元店(dollar stores)以及超市，这些企业都要在沃尔玛的日常百货这块分得一杯羹。而美元走强也侵蚀到沃尔玛的营收，令沃尔玛的国际业务面临压力。

沃尔玛执行长Doug McMillon称，在薪资和培训方面投入15亿美元，其中包括将最低小时工工资从9美元提高到10美元，这是改善客户服务的必要之举，下一财年每股盈余料下降6%-12%，其中有四分之三的部分源自这部分投入。

沃尔玛还宣布了200亿美元的股票回购计划，但股价暴跌令其市值缩水幅度接近200亿美元，其股价10%的单日跌幅为1988年1月以来最大。

沃尔玛股价下跌，是对道指和标普500指数拖累最大的成份股之一。

这家以营收计全球最大的零售商称，为了降低价格，未来三年将投资几十亿美元。这引发了价格战的担忧，Target(TGT.N)及家得宝(Home Depot)(HD.N)等竞争对手股价亦下滑。

“靠着经营好我们的核心业务，短期内我们就能拿出不错的业绩，不过这还不够。”执行长Doug McMillon在纽约召开的投资者会议上说道。

沃尔玛预期，截止2019年1月的会计年度每股盈余将增长5-10%。

沃尔玛称，因美元汇率影响超出预期，当前会计年度全年营收将持平。之前预期截止1月的当前会计年度净营收将增长1-2%。

“财测非常令人失望，”Brian Yarbrough分析师Edward Jones说。“万一这些投资无法让销售情况好转呢？那就是最大的问题。”

**放缓增设店面脚步**

沃尔玛明年将支出15亿美元用于提升薪资和培训。美国业务主管Greg Foran称沃尔玛将在美国增加3,500位经理，以改善到店取货服务。

该公司正在建立一个处理电子商务的仓库网络，虽然得花很多钱，但沃尔玛视此为阻止客户流失到亚马逊或其他对手的必要做法。

同时，沃尔玛预估新店面增设速度将放慢，预计在2017年1月止的财年中，规划开设85-95家较小型的社区市场式店面，低于当前财年计划中的160-170家。2017财年购物广场式店面开设数量将从今年的60-70家放慢至50-60家。

价格竞争是增长放缓的一个原因。Foran称，沃尔玛在一些市场上无法与当地杂货商竞争，这是其缩减较小型门店扩张计划的一个因素。

“坦率地讲，当面对超市行业真正的高手时，我们的服务没有达到在这些环境下取胜的水平，”Foran称。

在试图从供应渠道节省更多成本后，沃尔玛承诺将花费数以十亿美元计资金来维持低价，这也引起其他零售商的担忧。

“投资者预期将打起价格战，我也同意这种假设，”零售分析公司TABS执行长Kurt Jetta称。“价格战中谁也捞不到好处。就算沃尔玛相比Target占优势，也一样起不到作用。”

家得宝(Home Depot) (HD.N)股价下跌1.1%，Target(TGT.N)跌3.5%。

沃尔玛股价收跌10%，报60.03美元。(完)