未来两年沃尔玛股价可能达到85-90美元--巴伦周刊

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约2月28日 - 据巴伦周刊在2月29日刊文称，沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)一直举步艰难，但2018会计年度其获利增幅可能达到个位数百分比的中段水平，从而提振其股价在未来两年升至每股85-90美元。
沃尔玛正试图刺激成长，斥资近50亿美元用于员工加薪，改善客户在店铺的体验以及发展电商平台。
芝加哥Fairpointe Capital的总裁Robert Burnstine向巴伦周刊表示，许多负面消息已在沃尔玛股价中得到反映，他预计未来两年沃尔玛股价将在每股85-90美元。Thornburg Value fund的Connor Browne则向巴伦周刊表示，他认为未来几年沃尔玛股价将升至每股90美元。
沃尔玛上周五在纽约证交所收盘报每股66.51美元。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。