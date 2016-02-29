未来两年沃尔玛股价可能达到85-90美元--巴伦周刊

路透纽约2月28日 - 据巴伦周刊在2月29日刊文称，沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)一直举步艰难，但2018会计年度其获利增幅可能达到个位数百分比的中段水平，从而提振其股价在未来两年升至每股85-90美元。

沃尔玛正试图刺激成长，斥资近50亿美元用于员工加薪，改善客户在店铺的体验以及发展电商平台。

芝加哥Fairpointe Capital的总裁Robert Burnstine向巴伦周刊表示，许多负面消息已在沃尔玛股价中得到反映，他预计未来两年沃尔玛股价将在每股85-90美元。Thornburg Value fund的Connor Browne则向巴伦周刊表示，他认为未来几年沃尔玛股价将升至每股90美元。

沃尔玛上周五在纽约证交所收盘报每股66.51美元。(完)